РИАМО (БАЛАШИХА) – 19 ноя. Игровая комната для пациентов детского отделения филиала №3 Балашихинской областной больницы в микрорайоне Керамик откроется до конца текущего года, в настоящий момент приступили к художественному оформлению стен комнаты, сообщил «РИАМО в Балашихе» депутат Мособлдумы Тарас Ефимов.

Во вторник Ефимов вместе с заведующей детским отделением Ольгой Яковлевой проверил, как продвигается работа по организации комнаты отдыха для маленьких пациентов в рамках реализации проекта «Добрая комната».

«Проект «Добрая комната» в учреждениях здравоохранения по всему Подмосковью реализует партия «Единая Россия». Скоро и у ребятишек, которые получают лечение в детском отделении филиала №3 Балашихинской областной больницы в микрорайоне Керамик, появится свое пространство, где можно забыть про таблетки и процедуры: поиграть в настольные игры, почитать и посмотреть телевизор», – сказал Ефимов.

Он добавил, что после нанесения рисунка на стены останется смонтировать перегородку, положить мягкое покрытие на пол, закупить мягкие пуфики, игры, мелки и повесить телевизор. До конца текущего года все будет сделано.

Художник-оформитель Александра Ахолст, показывая эскизы, рассказала, что на стенах комнаты будут персонажи из мультфильма «Умка». Также она продемонстрировала магнитную доску, на которой ребята смогут поиграть и порисовать мелками.

Ольга Яковлева отметила, что все ребята очень ждут открытия «Доброй комнаты».

«Вчера выписывался мальчик и даже расплакался из-за того, что он не успеет поиграть в «комнате Умки» – так ее прозвали наши дети», – заключила Яковлева.