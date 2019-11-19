РИАМО - 19 ноя. Ульяновская область использует опыт Подмосковья при создании центра управления регионом, создание центра может занять полгода, сообщил губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.

Во вторник губернатор Московской области Андрей Воробьев и Морозов подписали соглашение, которое подразумевает сотрудничество при реализации мероприятий национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации», ведомственного проекта «Умный город», а также обмен передовыми цифровыми и инженерными решениями.

«Проблемы регионов в основном идентичны, но зачастую регионы не знают, как их решить. А то, что мы сегодня увидели Центр управления регионом, - я думаю, что это огромный шаг вперед. Мы близки к тому, чтобы создать с вашей помощью (Подмосковья - ред.) такой проект», - сказал Морозов журналистам.

Он отметил, что создать ЦУР планируют в течение полугода.

Центр управления регионом создали в Подмосковье в соответствии с указом президента России в конце 2018 года. Его главными задачами являются сбор и анализ данных обо всех сферах жизни региона. Информация в штаб поступает из «Добродела», соцсетей, интернет-приемных и так далее.