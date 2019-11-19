РИАМО - 19 ноя. Предвыборная кампания в Ленинском городском округе вступила в активную фазу, в Видном Территориальная избирательная комиссия завершила процедуру регистрации кандидатов в депутаты первого созыва после формирования городского округа на территории Ленинского района, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Из 322 кандидатов зарегистрировано 268 кандидатов.

«Почти девять кандидатов на одно депутатское место в каждом избирательном округе. Отметим, что выборы очень конкурентные. От парламентских партий зарегистрировано 103 кандидата, от непарламентских – от «Яблока» до «Казачьей партии» - 127 человек. Самовыдвиженцы – 38», — говорится в сообщении.

Зарегистрированы все кандидаты, выполнившие требования законодательства.

Выборы в совет депутатов Ленинского городского округа пройдут 22 декабря. Выборы депутатов будут проходить по 30 одномандатным избирательным округам. Это означает, что по партийным спискам кандидаты избираться не будут, то есть один округ - один депутат.

Досрочное голосование пройдет за 10 дней до начала дня голосования в помещении Территориальной избирательной комиссии.