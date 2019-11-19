РИАМО – 19 ноя. Для участия в аукционе по аренде или продаже земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, необходим ряд документов, среди них – документы, подтверждающие внесение задатка, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

«Согласно требованиям пункта 1 статьи 39.12 ЗК РФ для участия в аукционе заявители предоставляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы: заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка», – говорится в сообщении.

Кроме того, нужны копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан), в случае представления копии паспорта гражданина Российской Федерации необходимо в соответствии с действующим законодательством представить копии 20 его страниц.

Для участия в аукционе понадобится надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица, в соответствии с законодательством иностранного государства, в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.

Помимо этого, нужно предоставить документы, подтверждающие внесение задатка.