РИАМО - 19 ноя. Горячая линия детского омбудсмена Подмосковья будет работать 20 ноября в рамках Всероссийского дня правовой помощи детям, говорится в сообщении пресс-службы уполномоченного по правам ребенка в Московской области.

На вопросы юных жителей Подмосковья и их законных представителей ответят уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова и команда высококвалифицированных юристов.

«Работа горячей линии детского омбудсмена 20 ноября стала уже традицией. Все чаще в этот день нам звонят не только родители, но и подростки. В этом году мы снова готовы дать юридическую консультацию всем обратившимся, а в случае, если вопрос будет требовать более серьезной проработки, сотрудники помогут написать официальное обращение», – пояснила Мишонова.

Телефон горячей линии детского омбудсмена: 8 (498) 602-03-80. На него можно звонить с 10:00 до 18:00.

Кроме того, в рамках Всероссийского дня правовой помощи детям Мишонова встретится с учащимися «МЦК-Техникум имени С.П. Королева», а сотрудники аппарата проведут прием в Орехово-Зуевском детском доме «Семья и дом».