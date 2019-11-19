РИАМО - 19 ноя. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и губернатор Ульяновской области Сергей Морозов подписали соглашение о сотрудничестве в сфере цифровизации, передает корреспондент РИАМО.

Соглашение подразумевает сотрудничество при реализации мероприятий национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации», ведомственного проекта «Умный город», а также обмен передовыми цифровыми и инженерными решениями.

«Все регионы заинтересованы в эффективной реализации национальных проектов, управлении территориями. Обмениваясь опытом, мы ищем оптимальные способы управления той или иной сферой - образованием, здравоохранением, экологией, транспортом. Все должно быть максимально эффективно с точки зрения и муниципального, и регионального управления», - сказал Воробьев.

Он отметил, что в Ульяновской области созданы особые условия в индустриальном парке, опыт региона интересен Подмосковью.

«Ваш губернатор и правительство, на мой взгляд, являются самыми эффективными среди 85 регионов РФ. Я могу это серьезно говорить, потому что работаю уже 15 лет, есть с чем сравнить. <...> Часто можно услышать о «чуде Подмосковья», - заключил глава Ульяновской области.