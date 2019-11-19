РИАМО - 19 ноя. Арбитражный суд Москвы признал законным решение Московского областного управления Федеральной антимонопольной службы о нарушении АО «ОТС» Закона о закупках, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного органа.

Ранее в управление поступила жалоба ООО «ТЭМП» на действия муниципального унитарного предприятия коммунального хозяйства «Егорьевские инженерные сети» (АО «ОТС») при проведении открытого электронного аукциона на поставку теплообменника.

«Действия АО «ОТС», не уведомившего надлежащим образом участников закупки о переносе сроков проведения повторного аукциона, ограничивают количество участников закупки и нарушают положения закона о закупках. По итогам рассмотрения обращения вынесено решение о нарушении обществом закона о закупках», – говорится в сообщении.

Не согласившись с указанным решением, общество обратилось в суд, но он отказал АО «ОТС» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения областного антимонопольного органа.