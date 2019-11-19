РИАМО - 19 ноя. Столичные полицейские совместно с сотрудниками ФСБ задержали мужчину, подозреваемого в сбыте крупной партии поддельных денежных купюр Европейского центрального банка, сообщается на сайте МВД РФ.

В результате проверочной закупки оперативники приобрели у подозреваемого пять купюр достоинством 500 евро каждая. По результатам исследования, они оказались поддельными.

«При очередной попытке реализации 25 тысяч евро мужчина задержан. По предварительным данным, поддельные купюры ввезли на территорию РФ из-за границы. Доход от противоправной деятельности превысил один миллион рублей», – говорится в сообщении.

Возбуждены уголовные дела. Мужчину заключили под стражу.