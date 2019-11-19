РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 19 ноя. Пожилые жители подмосковных Котельников смогут бесплатно посещать врача-терапевта каждый вторник в медицинские клинике CMD в рамках проекта «Активное долголетие», говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«В рамках проекта «Активное долголетие» станет возможным бесплатное посещение врача-терапевта. Осуществить поход к специалисту можно каждый вторник, услуга будет действовать еженедельно в медицинской клинике CMD», – говорится в сообщении.

В рамках приема будет собран анамнез, расшифрованы результаты исследований, а также проведена консультация. Первые пациенты уже посетили клинику и оценили полученную услугу.