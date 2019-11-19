РИАМО – 19 ноя. Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли закон, разрешающий демонстрацию нацистской символики или атрибутики в учебных и просветительских целях, сообщает РИА Новости.

«Законопроект предусматривает, что демонстрация такой символики в произведениях науки, литературы, искусства, а также в информационных, учебных и просветительских целях возможна при условии «формирования негативного отношения к идеологии нацизма и отсутствия признаков пропаганды или оправдания нацизма», – говорится в сообщении.

Авторами инициативы выступили парламентарии во главе с зампредом Госдумы Петром Толстым и председателями комитета по культуре Еленой Ямпольской и комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым.

Сегодня за публичное демонстрирование нацистской символики предусмотрен штраф – до 2 тысяч рублей для граждан и до 50 тысяч рублей для юрлиц.