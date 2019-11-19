РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 19 ноя. В Климовской музыкальной школе Подольска проведут капремонт, заменят ограждение и благоустроят прилегающую территорию, в настоящее время проектно-сметная документация проходит экспертизу, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска попросила на портале «Добродел» привести в порядок рассыпающиеся бетонные ограждения Климовской музыкальной школы на улице Театральная, дом №6.

«Климовская музыкальная школа готовится к капитальному ремонту и техническому переоснащению. Замена ограждения вокруг школы входит в перечень запланированных работ. В настоящее время вся документация проходит экспертизу в Московской областной госэкспертизе, после чего учреждение включат в госпрограмму «Образование Подмосковья» на 2021-2022 годы», – сказал председатель комитета по культуре и туризму администрации Подольска Борис Денисов.

В соответствии с муниципальной программой «Культура Подольска на 2018-2021 годы» в Климовской музыкальной школе провели техническое обследование здания, разработали проектно-сметную документацию на замену кровли, оконных и дверных блоков, инженерных сетей, ремонт и переоснащение внутренних помещений, фасада, благоустройство прилегающей территории.