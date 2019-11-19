РИАМО - 19 ноя. Председатель Союза кинематографистов Российской Федерации Никита Михалков направил в мэрию Москвы письмо с просьбой выкупить здание киноцентра «Соловей», который, как предполагается, закроется в конце 2019 года, сообщает ТАСС.

На минувшей неделе участники круглого стола в Мосгордуме порекомендовали мэрии выкупить или изъять у собственника киноцентр «Соловей» на Красной Пресне, чтобы сохранить архитектурный облик и функцию объекта. Управляющий и генеральный арендатор киноцентра «Соловей» Юрий Соловей заявил, что собственник готов рассмотреть предложенный на круглом столе вариант.

«По словам режиссера, «Соловей» - это один из самых крупных киноцентров с большим количеством залов. Михалков надеется, что город выкупит эту землю, а компания (которой сейчас принадлежит земля – ред.) готова за свой счет переоборудовать залы», - говорится в сообщении.

Здание киноцентра «Соловей» создавалось в 1983-1989 годах по проекту выдающихся советских архитекторов В. М. Гинзбурга и Ю. И. Филлера. Сейчас объектом владеет АО «Киноцентр», которое ранее получило разрешение на строительство на месте киноцентра гостиницы с культурно-досуговым комплексом.

Согласно объявлениям в здании, киноцентр «Соловей» работает до 2 декабря. Возможное закрытие и снос «Соловья» вызвали у москвичей возмущение.