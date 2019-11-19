РИАМО - 19 ноя. В 2020 году в Ивантеевке на улице Хлебозаводская планируют завершить строительство детского сада на 190 мест, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«Площадь дошкольного образовательного учреждения составит 3,5 тысячи квадратных метров. Завершить возведение объекта планируется во втором квартале 2020 года», – сказал руководитель Главгосстройнадзора региона Артур Гарибян.

В настоящее время на объекте осуществляются монолитные работы надземной части и устройство гидроизоляции подземной части здания. Заказчиком объекта выступает администрация городского округа Ивантеевка.

Следить за ходом строительства детского сада можно с помощью мобильного сервиса «Подмосковные стройки», который запущен на платформе «Добродел».