РИАМО (БАЛАШИХА) – 19 ноя. В Балашихинском управлении ЗАГС 20 ноября проведут консультации по вопросам защиты прав детей в рамках Всероссийского дня правовой помощи детям, говорится в сообщении пресс-службы ГУ ЗАГС Московской области.

В соответствии с решением правительственной комиссии по вопросам реализации Федерального закона от 21.11.2011 №324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» 20 ноября во всех субъектах РФ организуют проведение Всероссийского дня правовой помощи. Основная его задача – правовая помощь детям-сиротам и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

«Двадцатого ноября с 15:00 до 16:00 в Балашихинском управлении ЗАГС Главного управления ЗАГС Московской области будет проведен час правовой грамотности по семейному законодательству для обучающихся общеобразовательных организаций, многодетных семей. Приглашаем всех желающих принять участие в мероприятии», – говорится в сообщении.

В ходе мероприятия специалисты органов ЗАГС проконсультируют граждан по вопросам прав несовершеннолетних.

Мероприятие состоится по адресу: улица Парковая, дом №2.