РИАМО – 19 ноя. Генеральный директор «Российского экологического оператора» Денис Буцаев предложил способ простимулировать россиян сдавать батарейки на переработку.

В своем Instagram Буцаев затронул тему создания эффективной системы сбора и утилизации отработанных элементов питания. По его мнению, для этого необходимо развивать сеть по приему отходов и сформировать стимулы для потребителей.

«Важно организовать инфраструктуру раздельного сбора. Сейчас основной источник — торговые сети. На втором месте по популярности — школы. Но самый перспективный источник для сбора батареек — жилой фонд. Очень важно в домах организовать раздельный сбор отходов. Плюс можно создавать стимулы и непосредственно в момент покупки батареек: давать скидки покупателям в случае сдачи старых», - написал Буцаев.

По его словам, в России каждый год образовывается примерно 20 тысяч тонн старых батареек. Пока переработать их могут только два предприятия - в Челябинске и Ярославле. Мощность этих заводов составляет до 6 тысяч тонн отходов в год. Однако фактически в год перерабатывается лишь 1,7% использованных батареек.

Буцаев добавил, что привлечение к данной проблеме производителей также поможет достичь высоких показателей в переработке батареек.

«В этом году для производителей был введен норматив в 10% для утилизации батареек от объема произведенных товаров. В следующем он вырастет до 20%», - подчеркнул Буцаев.

Он резюмировал, что комплексные меры позволят в ближайшие годы увеличить процент переработки батареек до 60%.