РИАМО (КОРОЛЕВ) – 19 ноя. На базе колледжа космического машиностроения и технологий в Королеве заработали пять новых лабораторий-мастерских для цифрового образования по приоритетным группам IT-компетенций, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

Открытие новых лабораторий состоялось в рамках работы наблюдательного совета Регионального научно-образовательного кластера «Северо-Восток», созданного пять лет назад по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. На заседании кластера присутствовали ректор университета Татьяна Старцева, первый замглавы города Юрий Копцик, депутаты Мособлдумы и городского совета депутатов, руководители и сотрудники градообразующих предприятий города, члены общественной палаты.

«Технологический университет является ядром Регионального научно-образовательного кластера «Северо-Восток». Из года в год мы развиваемся и открываем новые направления. В этом году настала очередь среднего профессионального образования, и именно на базе колледжа космического машиностроения и технологий мы открываем пять мастерских-лабораторий, которые займутся развитием цифровых технологий», – сказала Старцева.

В колледже смогут заниматься студенты, аспиранты и сотрудники градообразующих предприятий. Открыты лаборатории: разработка виртуальной и дополненной реальности, разработка мобильных приложений, коворкинг, веб-дизайн и разработка, анализ защищенности информационных систем от внешних угроз. Гости смогли опробовать новые технологии и побывать в виртуальной реальности.

После открытия лабораторий состоялось заседание по теме: «Подготовка инженерно-технических кадров в целях реализации национальной стратегии развития искусственного интеллекта».