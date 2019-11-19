РИАМО - 19 ноя. Новый большой торговый центр «Столица» появится в поселении Московский в 2020 году, площадь объекта составит порядка 12 тысяч квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы департамента развития новых территорий столицы.

На сегодняшний день в Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) есть более 60 больших торговых центров. Также торговые объекты размещаются на первых этажах жилых новостроек.

«Сейчас первые уровни в домах почти все разобраны предпринимателями. Осталось около 6% свободных площадей. Такого в Москве больше нет ни в одном другом округе», – подчеркнул руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

Он также отметил, что в 2019 году в новой Москве также отрылся один из самых больших торгово-развлекательных центров в столице – ТРЦ «Саларис». Центр возвели при транспортно-пересадочном узле «Саларьево». Его площадь превышает 100 тысяч квадратных метров.