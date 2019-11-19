РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 19 ноя. В подмосковном Подольске начала работать горячая линия комитета по образованию администрации округа по вопросам подготовки и проведения государственной итоговой аттестации, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Специалисты готовы ответить на вопросы по организации и проведению ГИА в 9-х и 11-х классах, для обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, по организации ЕГЭ для выпускников прошлых лет», – говорится в сообщении.

Задать вопросы можно по телефону: 8(496)763-61-78. Режим работы горячей линии: с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00.