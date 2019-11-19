РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 19 ноя. В подмосковных Люберцах на круглом столе промышленников и предпринимателей обсудили возможность исключения избыточной административной нагрузки на бизнес, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Круглый стол, посвященный развитию промышленности в городском округе, прошел во вторник на площадке Союза промышленников и предпринимателей в Люберцах.

«Участники круглого стола рассмотрели вопросы государственной, региональной и муниципальной поддержки промышленных предприятий. В частности, они обсудили возможность исключения избыточных административных нагрузок на бизнес и предотвращения необоснованных расходов для всех сторон», – сказал начальник управления предпринимательства и инвестиций администрации округа Павел Коровин.

На встрече выступил предприниматель и бизнес-архитектор Андрей Зепс. Он представил презентацию на тему: «Бережливое производство, управление затратами и себестоимостью, выстраивание оптимального процесса». Также выступил управляющий партнер «ЭКОлогичный консалтинг» Сергей Буляк, он поделился с коллегами идеей перехода на экологичную систему управления производственным предприятием.

Круглый стол в Люберцах прошел в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».