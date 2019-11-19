РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 19 ноя. В Домодедове росгвардейцы благодаря скидочной карте магазина нашли мужчину, укравшего денежные средства из найденного кошелька, говорится в сообщении пресс-службы ГУ Росгвардии по Московской области.

Группа задержания Домодедовского отдела вневедомственной охраны получила сигнал тревоги из охраняемого магазина. Прибыв на место, они обнаружили, что кнопку тревоги нажали сотрудники магазина, к которым обратилась женщина, обнаружившая пропажу своего кошелька.

«В ходе просмотра камер видеонаблюдения выяснилось, что кошелек женщина обронила сама, но его тут же подобрал проходивший мимо мужчина. Забрав наличные деньги и вернув находку на место, он спокойно проследовал на кассу для оплаты товара. Расплачивался он своими денежными средствами, используя скидочную карту этого магазина. По данным скидочной карты был установлен предполагаемый адрес проживания нарушителя», – говорится в сообщении.

Совместно с прибывшими сотрудниками уголовного розыска был осуществлен выезд на этот адрес. Во дворе дома был задержан 50-летний ранее не судимый житель Домодедова, который сразу признал свою вину.

Сумма ущерба составила 10 тысяч рублей. По данному факту проводится проверка.