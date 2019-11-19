РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 19 ноя. Врачи Домодедовской центральной городской больницы удалили из брюшной полости 80-летней пациентки доброкачественную опухоль весом 15 килограммов, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

В Домодедовскую больницу поступила 80-летняя пациентка с жалобами на боль в животе и увеличение объемов тела. За несколько дней до госпитализации у женщины начались тошнота и рвота, в больницу она поступила с острой кишечной непроходимостью.

«Наши врачи провели обследование пациентке, в ходе которого у нее была диагностирована гигантская опухоль брюшной полости, которая сдавливала кишечник. Из-за развившейся патологии женщина не могла употреблять даже жидкую пищу. Наши врачи провели операцию по удалению новообразования. Операция непростая, длилась не один час. Вес опухоли составил 15 килограммов. Однако все закончилось успешно», – сказал главврач медучреждения Андрей Осипов.

Он отметил, что опухоль оказалась доброкачественной. На данный момент женщина выписана из больницы, но проходит реабилитацию под присмотром врачей.

Медики также напоминают о важности регулярно проходить диспансеризацию и профосмотры. Это позволит владеть актуальной информацией о своем здоровье.