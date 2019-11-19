РИАМО - 19 ноя. Проект губернской библиотеки «Русский центр» выбрали для создания центров открытого образования на русском языке и обучения русскому языку как иностранному по итогам конкурса на реализацию мероприятий в рамках госпрограммы «Развитие образования», говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Подмосковья.

«До конца года проект губернской библиотеки будет реализован в трех образовательных центрах в Чехии, а затем его адаптируют на базе 20 библиотек Московской области», – сообщила министр культуры Московской области Елена Харламова.

Она пояснила, что увеличивается спрос на обучение русскому языку среди иностранцев, живущих и работающих в Подмосковье, в связи с чем библиотечная сеть призвана стать для них доступной площадкой по языковой и культурной интеграции в российское общество.

Проект направлен на разработку и внедрение образовательных программ по русскому языку, имеющих очную и заочную форму обучения, повышение квалификации преподавателей русского языка как иностранного, обеспечение необходимым материально-техническим, аппаратно-программным и учебно-методическим оснащением образовательных площадок.