РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 ноя. В УСЦ «Юность» микрорайона Климовск Подольска приобрели новый трактор для уборки снега, грузоподъемностью 800 килограммов, сообщается на сайте администрации округа.

«Новый трактор для уборки снега появился в универсальном спортивном центре «Юность» микрорайона Климовск Подольска. Для нашего центра это долгожданная покупка. Закупкой трактора занимались более полугода. Приобрели его на средства из бюджета УСЦ «Юность», заработанные за счет оказания платных услуг», - сказал заместитель директора центра по общим вопросам Егор Егоров.

Погрузчик фронтальный универсальный ПКУ-0,8 предназначен для погрузки различных грузов – снега, щебня, песка. Грузоподъемность данного трактора составляет 800 килограммов.