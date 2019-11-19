РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 19 ноя. Пристройку спортивно-оздоровительного блока к детско-юношескому оздоровительному центру «Родина» в поселке Поливаново Подольска планируют ввести в эксплуатацию до конца текущего года, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

Министерство провело выездное совещание по контролю завершения реконструкции лечебного корпуса с пристройкой спортивно-оздоровительного блока детско-юношеского оздоровительного центра «Родина». В совещании также приняли участие представители администрации муниципалитета.

«В настоящее время на объекте производятся работы по укладке плитки чаши бассейна, монтаж внутренних инженерных систем, благоустройство территории. Ввод пристройки в эксплуатацию планируется до конца 2019 года», – сказал министр строительного комплекса региона Владимир Локтев.

В ходе совещания администрации Подольска и подрядной организации ООО «ВТ-Инжиниринг» поставлена задача обеспечить ввод объекта в установленные сроки.

Строительство ведется в рамках государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры».