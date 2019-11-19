РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 19 ноя. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска 20 ноября не будут подавать горячую воду и понизят температуру отопления в ряде домов из-за проведения ремонтных работ, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«Управление теплоснабжением МУП «СЕЗ» запланированы ремонтные работы на участке теплотрассы в части Весенняя в микрорайоне Климовск 20 ноября. На время проведения ремонта, с 9:00 до 17:00, не будет подаваться горячая вода, а также снизят параметры тепловой энергии по адресам: проспект 50-летия Октября, дома №№10А, 13А; улица Симферопольская, дома №№11, 13; Октябрьская площадь, дома №№2, 2А, 4», – говорится в сообщении.

Также в квартирах по адресам: улица Мичурина, дома №№6, 7; проспект 50-летия Октября, дома №№7/7, 8/9, 9, 10, 11, 12/7, 12А; Симферопольская, дома №№7, 9; Западная, дома №№6, 8, 9, 9А, 10, 12 снизят параметры тепловой энергии.