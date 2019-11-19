РИАМО – 19 ноя. Юрия Дроганова назначили на должность начальника управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве, сообщает «Интерфакс».

«До настоящего момента полковник полиции Дроганов занимал пост исполняющего обязанности начальника управления, на эту должность полицейского назначили в апреле 2019 года», – говорится в сообщении.

Ранее в апреле пост начальника управления ГИБДД Главного управления МВД России по Москве покинул Виктор Коваленко.

Юрий Дроганов родился 17 сентября 1961 года в Липецкой области. Службу в органах внутренних дел начал в декабре 1983 года. В 1993 году Дроганов принимал участие в обеспечении общественного порядка в Москве в условиях ЧП.