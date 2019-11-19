РИАМО – 19 ноя. Запуск второго Московского центрального диаметра (МЦД-2 «Курско-Рижский») улучшит транспортную доступность столичного района Бирюлево Западное, в котором сейчас нет станций метро, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«С запуском Московских центральных диаметров появятся новые альтернативные маршруты для жителей Москвы и Подмосковья. МЦД-2 «Курско-Рижский» улучшит транспортную доступность района Бирюлево Западное, где проживают более 88 тысяч человек. Из самого центра района жители смогут добраться до станций МЦД практически в два раза быстрее, чем до ближайшей станции метрополитена. К тому же, при поездке на МЦД пересадка на метро и МЦК будет бесплатной», – сказал начальник дирекции МЦД департамента транспорта Андрей Акимов.

Жителям, которые проживают в центре района, необходимо преодолеть более 2,5 километров пешком или воспользоваться наземным транспортом, чтобы добраться до метро.

В случае, если человек решит воспользоваться общественным транспортом, он заплатит за проезд более 12,5 тысячи рублей в год. А пешая прогулка до станции метрополитена в среднем займет около получаса. Благодаря станциям МЦД Красный Строитель и Покровское, жители смогут не только экономить на проезде, но и сократят свое время в пути.

Запуск первых диаметров запланирован на конец ноября 2019 года. Благодаря первым двум МЦД общественный транспорт станет доступнее для более чем 4 миллионов жителей Москвы и Московской области.

По МЦД-1 и МЦД-2 будут курсировать современные поезда «Иволга». Оплатить проезд на МЦД можно будет картой «Тройка», которая действует на МЦК и в метро.

Все о Московских центральных диаметрах>>