РИАМО (БАЛАШИХА) - 19 ноя. Подтопление на территории Московского областного перинатального центра в Балашихе устранили по просьбе местной жительницы, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Пользовательница сообщила на портале, что на парковке у перинатального центра на Шоссе Энтузиастов, дом №12 в Балашихе образовалась огромная лужа. По ее словам, из-за этого сложно было припарковаться, выходить из машины, особенно трудно пришлось беременным женщинам, которым и так тяжело ходить. Администрация городского округа Балашиха рассмотрела обращение по вопросу подтопления данной территории.

«Сообщаем, что 18 ноября 2019 года проведен осмотр, факты подтвердились. Работы по указанному адресу проведены», - сказала заместитель главы администрации Балашихи Татьяна Калашникова.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.