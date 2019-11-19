РИАМО – 19 ноя. Теледоктор Елена Малышева предупредила женщин, что вкалывание вазелина ради увеличения груди или ягодиц грозит удалением пораженных тканей и серьезными проблемами со здоровьем, сообщает Федеральное агентство новостей.

В своем Instagram телеведущая и врач прокомментировала историю Кирилла «Руки-базуки» Терешина. Молодой человек накачал свои бицепсы синтетическим веществом, но в результате «руки-базуки» пришлось удалять. По словам Малышевой, Терешин лишился 1,5 килограммов мышц с маслом.

«Возникает только один вопрос: зачем калечить себя? <…> Если введением жидких масел занимаются врачи – то это профессиональные преступления. Не делайте этого. Но, как правило, это делают непрофессионалы в подпольных условиях. Или сами люди, как Кирилл, вводящий себе эти растворы. Еще раз повторю: остановитесь! Красоты не будет. Будут долгие операции», - сказала Малышева.

По ее словам, медики провели Терешину сложнейшую операцию и смогли сохранить подвижность его руки. Теперь блогеру предстоит еще три операции.