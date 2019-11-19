РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 19 ноя. Во вторник глава Люберец Владимир Ружицкий поздравил 46 жителей городского округа, ставших лауреатами премии губернатора «Наше Подмосковье», говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«С 2013 года наш округ уверенно входит в число лидеров по количеству победителей и поданных заявок. Благодарю всех соискателей и лауреатов! Ваша активность, неравнодушие, творческий и созидательный подход – пример для многих! Вы – слава и гордость Люберец! Успехов вам в реализации проектов, энергии, новых интересных идей!» – сказал Ружицкий.

Он отметил, что в этом году жителями округа было подано 2188 инициатив – это второе место среди муниципалитетов области. По количеству жителей, вовлеченных в проект, а также по количеству защитившихся Люберцы занимают первое место.

Конкурс общественных инициатив «Наше Подмосковье» был учрежден губернатором Московской области Андреем Воробьевым в 2013 году. С 2013 года в городском округе Люберцы было подано 8720 проектов, из них 338 стали победителями.