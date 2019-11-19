РИАМО - 19 ноя. В Подмосковье и Москве на 19 и 20 ноября объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за тумана и гололеда, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это второй уровень погодной опасности. Он означает потенциально опасную погоду.

Предупреждение из-за тумана действует в регионе до 9 часов 20 ноября. «Желтый» уровень из-за слабого гололеда объявили в Подмосковье с 21 часа 19 ноября до 21 часа 20 ноября. В Москве с 9 часов 20 ноября до 9 часов 22 ноября оповещение о погоде не требуется.

«Желтый» уровень объявили также в Ивановской, Смоленской, Калужской, Брянской, Орловской, Липецкой, Тамбовской, Курской, Белгородской и Воронежской областях.

В Москве и Подмосковье во вторник установилась облачная погода с прояснениями, местами будет идти небольшой дождь, максимальная температура воздуха составит плюс 6 градусов.

Двадцатого ноября будет облачно с прояснениями, местами пройдут небольшие осадки. Ожидаются туман, гололед. Температура в течение суток составит минус 1 – плюс 1 градус.