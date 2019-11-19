РИАМО - 19 ноя. В рамках программы реновации на территории кварталов 32-33 в столичном районе Проспект Вернадского появятся образовательный комплекс с бассейном и три детских сада, а также музыкальная школа и детская поликлиника, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

Данный проект планировки – первый из числа пяти конкурсных площадок реновации вынесен на публичные слушания. Ранее Москомархитектура проводила общественные обсуждения проекта и организовывала встречи жителей с архитекторами и проектировщиками в рамках конкурса. Их мнение жюри учитывало наравне с мнениями экспертов.

«Особое внимание уделяется инфраструктуре для детей – предусматривается строительство новых детсадов на 980 человек, образовательного комплекса со школой, садом и бассейном, музыкальной школы, детской поликлиники на 320 посещений в смену и еще нескольких объектов культуры и досуга», – сказал главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

Кроме того, в рамках реновации будет существенно улучшена транспортная доступность микрорайона, организованы новые внутридворовые проезды. Улицы Семенова-Тян-Шанского, Воейкова и Михаила Певцова реконструируют. На улицах Коштоянца и Удальцова обустроят тротуары, велодорожки и заездные карманы для городского транспорта.

Проектом предусмотрено максимальное сохранение существующих зеленых насаждений.

«На территории квартала реновации предусмотрено создание зеленых зон, но, кроме того, мы приняли решение благоустроить и прилегающие территории. В ходе работ обновят парк имени 50-летия Октября и долины реки Раменки. Здесь обновят пешеходные тропинки и установят новые скамейки. На территории природного комплекса реки Самородинки появятся места для отдыха и спортивные площадки. Будет реконструирована площадка для выгула собак», – добавил Кузнецов.

В Москве 14 ноября завершились экспозиции в Выхино-Жулебине, Нагатинском Затоне, Котловке и Академическом, а также в районе Проспект Вернадского.