РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 19 ноя. Встреча с жителями по вопросу благоустройства двора на улице Филиппова в подмосковном Подольске состоится 20 ноября, сообщается на сайте администрации округа.

В Подольске проходят встречи специалистов комитета по благоустройству, дорожному хозяйству и транспорту администрации округа с жителями по вопросам благоустройства дворов. В частности, они обсуждают необходимость оборудования детских игровых зон, парковочных мест, установки лавочек, ямочного ремонта внутридворовых проездов и другое.

«20 ноября для жителей многоквартирных домов №№ 1, 1А, 1А корпус 2, 3 по улице Филиппова встреча пройдет по адресу: улица Филиппова, дом №1 в 15:00. Специалисты комитета информируют жителей о запланированных работах, дают необходимые разъяснения и отвечают на интересующие вопросы», – говорится в сообщении.

На мероприятие приглашаются все желающие.