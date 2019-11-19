РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 ноя. В Центральной детской библиотеке Подольска 20 ноября пройдет бесплатный мастер-класс по изготовлению славянской рождественской куклы Коза, сообщается в группе «Центральная детская библиотека Подольска» в соцсети «ВКонтакте».

«Приглашаем 20 ноября в 15:30 на мастер-класс «Славянская рождественская кукла Коза» в рамках проекта «Библиотека - лаборатория творчества». Вход свободный. Для изготовления куклы Коза понадобится две палочки, клубок пряжи для головы и тела, нитки для крепления палочек», - говорится в сообщении.

Славянская кукла Коза — символ жизненной силы. Коза всегда весела и беспечна, и помогает очень серьезным людям посмотреть на мир немного веселее, по-другому взглянуть на свои проблемы.

Мастер-класс пройдет по адресу: Ревпроспект, дом №32/34, телефоны: 8(496)7673-65-77, 8(926)127-74-15.