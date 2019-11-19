РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 19 ноя. Исполняющий обязанности руководителя Главного следственного управления СК РФ по Подмосковью Сергей Данилов 20 ноября проведет прием граждан в следственном отделе по Подольску, сообщается на сайте СК РФ по Московской области.

«20 ноября 2019 года исполняющий обязанности руководителя Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области Данилов будет проводить прием граждан по общим вопросам, входящим в компетенцию ГСУ СК РФ региона. Прием пройдет в помещении следственного отдела по Подольску, расположенном по адресу: улица Большая Серпуховская, дом №37», – говорится в сообщении.

Прием осуществляется по предварительной записи с 10:00 до 13:00, а также в порядке живой очереди при предоставлении документа, удостоверяющего личность (паспорта).