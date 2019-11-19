РИАМО - 19 ноя. Более 80 терминалов для печати предварительного проездного документа (ТППД) установили на 26 остановочных пунктах Горьковского направления Московской железной дороги, говорится в сообщении пресс-службы Центральной пригородной пассажирской компании.

«В ТППД пассажир может получить предварительный проездной документ – бумажный талон, который подтверждает начальную точку его маршрута. Такой талон упрощает процесс покупки билета в пути или на станции назначения: при его наличии с пассажира не взимается сервисный сбор», – говорится в сообщении.

Терминалы появились на остановочных пунктах Кусково, Стройка, Горенки, Черное, 43 км, Есино, Электросталь, Металлург, Захарово, Казанское, Вохна, Назарьево, Ковригино, Ленская, Дрезна, Кабаново, Элетрогорск, 14 км, 87 км, Войново, Усад, Глубоково, Покров, 113 км, Омутище, Леоново. Это станции, где нет касс, или они работают в некруглосуточном режиме.

ЦППК запустила проект по установке ТППД в 2016 году. Терминалы печати предварительных проездных документов уже работают на Киевском, Ярославском, Савеловском, Казанском и Рижском направлениях.