РИАМО (БАЛАШИХА) – 19 ноя. Жители Балашихи смогут получить разрешение на внесение изменений в конструкцию автомобиля в отделе ГИБДД МУ МВД России «Балашихинское», говорится в сообщении пресс-службы отдела.

Законодательно утвержден исчерпывающий перечень документов, необходимых для получения госуслуг по выдаче разрешения на внесение изменений в конструкцию транспортных средств и получения свидетельства о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности и сроки их предоставления.

«На территории Российской Федерации вступили в силу административные регламенты по предоставлению сотрудниками Госавтоинспекции государственных услуг. Получить услугу можно в отделе ГИБДД МУ МВД России «Балашихинское», – говорится в сообщении.

По возникающим вопросам, связанным с внесением изменений в конструкцию транспортных средств, жители Балашихи могут обратиться в любое подразделение Госавтоинспекции независимо от места регистрации транспортного средства в установленные приемные дни.

Отдел технического надзора ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» оказывает государственные услуги по вышеуказанным вопросам в среду с 9:00 до 18:00 и субботу с 9:00 до 17:45.