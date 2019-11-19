РИАМО - 19 ноя. Праздничные поздравления с Новым годом разместят в автобусах «Мострансавто», принять участие в акции может любой желающий, говорится в сообщении пресс-службы АО «Мострансавто».

«Автобус, в котором на прикрепленных к поручням открытках будут размещены самые оригинальные поздравления жителей с Новым годом, появится в каждом муниципалитете региона», - говорится в сообщении.

Все желающие получат возможность написать пожелания к празднику своим близким, любимым, друзьям и коллегам. Текст нужно прислать до 29 ноября на электронную почту pressamta@mail.ru с пометкой «Открытка к празднику». При этом объем не должен превышать 200 символов с пробелами. Также в письме обязательно нужно указать имя, фамилию и свой город. Принимаются пожелания в стихах и прозе.

«Мы уверены, нашим пассажирам будет приятно прочитать поздравления на красочных открытках друг от друга. Это создаст атмосферу праздника в наших автобусах»,– отмечается в сообщении.

Автобусы с поздравлениями выйдут на маршруты в конце декабря. В прошлом году в транспортных средствах «Мострансавто» также звучали голосовые новогодние поздравления от жителей региона.