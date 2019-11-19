РИАМО - 19 ноя. Стал известен первый соперник сборной России по футболу в групповом этапе чемпионата Европы 2020 года, накануне пропуск в этап получила сборная Дании, сообщает Федеральное агентство новостей.

«В матче 10-го тура квалификации Дания сыграла вничью с Ирландией (1:1). В результате датчане в своей группе заняли вторую строчку с 16 очками. Скорее всего, в эту же группу попадет сборная Бельгии», – говорится в сообщении.

Отмечается, что это может произойти в случае, если немецкая сборная Йоахима Лева на своем поле в квалификационном матче обойдет Северную Ирландию.

Ранее российская сборная проиграла в матче бельгийцам (счет – 1:4) в рамках квалификации на Евро. Во вторник состоится матч Россия – Сан-Марино.