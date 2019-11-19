РИАМО - 19 ноя. В Доме культуры «Красный горняк» в поселке Фосфоритный городского округа Воскресенск состоялось награждение победителей и лауреатов XX открытого фестиваля молодежного творчества и инновационных проектов «Да мечте - 2019», говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Фестиваль проводится с 2010 года, каждый раз открывая новые имена одаренных исполнителей.

«Ежегодно в конкурсе принимают участие не только воскресенцы, но и многочисленные гости из самых разных муниципалитетов Подмосковья. В этом году участники соревновались в 11 номинациях, показывая свое мастерство в области хореографии, вокала, живописи, декоративно-прикладного искусства, устном и театральном творчестве, цирковом искусстве, фото и многих других жанрах», — говорится в сообщении.

Сам фестиваль длился три недели. Он проходил на различных творческих площадках округа. Свой вклад в организацию и проведение фестиваля внес воскресенский комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью, который не только подготовил замечательные призы и награды участникам фестиваля, но и координировал деятельность Молодежного парламента, члены которого активно помогали в проведении мероприятия. Завершился праздник большим гала-концертом победителей.