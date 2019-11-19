РИАМО - 19 ноя. Новая детская площадка появилась во дворе дома №16 по Заозерной улице во Власихе в рамках губернаторской программы «Наше Подмосковье», говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

Вместе с ребятами красную ленточку перерезали первый заместитель главы администрации городского округа Власиха Наталья Маминова и директор школы имени А. С. Попова Галина Шик.

«Благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева администрация городского округа Власиха совместно с депутатским корпусом спланировали эту площадку, организовали строительство и контроль, и вот сегодня мы ее вместе с вами открываем. Я надеюсь, новая площадка доставит массу положительных эмоций детям, и призываю ребят и взрослых беречь то, что удалось сделать!» - сказала Маминова.

Площадь игрового городка составляет 450 квадратных метров. Площадка оформлена в транспортной тематике. Комплекс включает в себя более десятка элементов, расположенных на травмобезопасном резиновом покрытии: качели, карусели, спортивное оборудование. По периметру городка установили скамейки, рядом есть урны и информационный стенд.