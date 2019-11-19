РИАМО - 19 ноя. Во Дворце культуры «Химик» в Воскресенске в рамках проекта «День национальных культур Подмосковья» состоялся День мордовской культуры, это была вторая встреча - в 2018 году уже проводился День татарской культуры, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«С интерактивной программой перед воскресенцами выступил вокальный мордовский ансамбль «Моро» (Коломенский ЦДК «Акатьево»). Великолепным подарком для жителей и гостей города стало выступление Мордовского государственного ансамбля песни и танца «Умарина»). С ответным номером выступил воскресенский народный коллектив «Ансамбль народного танца «Сувенир». Воскресенские танцоры на радость гостям исполнили мордовский танец «Вадря», — говорится в сообщении.

В фойе ДК развернулась большая выставка-ярмарка декоративно-прикладного творчества, предметов старинного мордовского быта, национальных костюмов и книг. Гости мероприятия смогли продегустировать блюда мордовской национальной кухни, а также попробовать свои силы в творческих мастер-классах, организованных центром досуга и культуры «Акатьево» Коломенского городского округа.