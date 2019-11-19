РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 ноя. В Доме культуры имени 1 Мая в микрорайоне Климовск Подольска 24 ноября проведут праздничную программу, посвященную Дню матери, в рамках которой пройдет конкурс молодых мам и игры для детей, сообщается на сайте ДК.

«Дом культуры имени 1 Мая микрорайона Климовск совместно с молодежным центром «Вектор» 24 ноября проведет праздничную программу ко Дню матери. В рамках мероприятия состоится конкурс молодых мам «Моя сказочная мама», детская игровая программа, аквагрим для детей и визаж для взрослых, выставка детского рисунка и многое другое», - говорится в сообщении.

Конкурс молодых мам будет проходит в 5 этапов. Программа начнется в 13:00.