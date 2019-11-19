РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 19 ноя. Во вторник в техникуме имени Ю.А. Гагарина состоялась учебная эвакуация преподавателей и студентов, сообщила директор техникума Ольга Клубничкина.

Эвакуация прошла в рамках общеобластной тренировки по пожарной безопасности.

«Мероприятие по эвакуации прошло с участием сотрудников пожарно-спасательной части №27 городского округа. Преподаватели и персонал техникума сработали слаженно, оперативно организовав эвакуацию студентов. Цели и задачи тренировки были достигнуты», – сказала Клубничкина.

В ходе эвакуации были отработаны навыки действий студентов, преподавателей и персонала техникума при возникновении чрезвычайных ситуаций.