РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 19 ноя. В текущем году 35 жителей Красногорска получили премию губернатора Московской области «Наше Подмосковье», сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Торжественная церемония подведения итогов премии 2019 года состоялась во вторник в Vegas City Hall в Красногорске. Церемонию открыл губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Жители горокруга Красногорск подали на соискание премии «Наше Подмосковье» 725 заявок. 35 красногорцев стали лауреатами премии. В номинации «Волонтерство и благотворительность» победили 15 проектов, «Прорыв» – 9, «Творчество и духовное наследие» – 2, «Экология» – 9. На сайте «Наше Подмосковье» зарегистрировались и отдали свои голоса порядка 6 тысяч жителей нашего округа», – говорится в сообщении.

Одним из лауреатов премии стала жительница Красногорска Галина Шпакова с проектом «С чего начинается Родина... С дома, в котором живем!». На средства, полученные от премии «Наше Подмосковье», председатель совета многоквартирного дома №18А на улице Народного Ополчения планирует дополнить благоустройство двора.

«Мы купим малые архитектурные формы для детской площадки – Винни Пуха, Степашку, Хрюшу, декоративный фонтан, беседки – и будет у нас красота», – поделилась планами Шпакова.