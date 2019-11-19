РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 ноя. Сотрудникам Люберецкого водоканала инспекторы ГИБДД разъяснили, зачем нужно использовать ремни безопасности в автомобиле, говорится в сообщении службы пропаганды БДД отдела ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

«В ходе социального проекта «Один щелчок спасает жизнь» в ОАО «Люберецкий Водоканал» госинспекторы по пропаганде безопасности дорожного движения совместно с руководством отделения провели лекторий по правилам дорожного движения для водительского состава предприятия в специально оборудованном классе. Рассмотрели вопрос об использовании ремней безопасности», - говорится в сообщении.

Также основной темой занятия стало обсуждение вопросов по безопасности при управлении транспортными средствами осенью и зимой. Водителям рассказали, как правильно выбрать скорость, как важно вовремя сменить резину на зимнюю.

«Особое внимание водительского состава было обращено на ситуацию с пешеходами. Сейчас, когда произошло уменьшение светового дня, водителям необходимо быть особенно аккуратными и внимательными. При возможности предупреждать опасные ситуации, так как автомобиль является средством повышенной опасности», - отмечается в материале.

Затем водителям показали видеофильм, показывающий особенности выбора скоростного режима, а также видеоролик по соблюдению ПДД. Всем водителям в напоминание о необходимости ежедневного соблюдения правил дорожного движения раздали памятки по безопасности дорожного движения.