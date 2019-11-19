РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 19 ноя. Более 1,5 тысячи человек зарегистрировались на территории городского округа Домодедово в качестве самозанятых, сообщила начальник Домодедовской налоговой инспекции Елена Ракитина на круглом столе.

Круглый стол «Актуальные вопросы налогового законодательства» в рамках Всемирной недели предпринимательства состоялся во вторник в администрации Домодедова. Координатором был президент торгово-промышленной палаты городского округа Домодедово Александр Пашков.

«На территории Домодедова более 1,5 тысячи человек зарегистрировано в качестве самозанятых», – сказала Ракитина.

Она отметила, что 209 из них зарегистрированы как предприниматели, остальные являются физическими лицами, которые оказывают населению услуги.

«Мы не можем видеть, по какому виду деятельности люди являются самозанятыми, пока они не произведут первый платеж, потому что только по платежам можно знать, от какой услуги они уплачивают налоги. Еще не все успели оплатить, чтобы мы провели полный анализ. Пока наша цель – поставить их на учет, чтобы плательщики грамотно и легально осуществляли свою деятельность», – сказала начальник отдела камеральных проверок №3 Домодедовской налоговой инспекции Ирина Бударина.

Она также добавила, что постановка на учет арендодателей легализует их права, в частности, в том случае, если жилец нанесет порчу помещению, и позволит получить компенсацию.

Всемирная неделя предпринимательства – международный проект, объединяющий 165 стран, направленный на формирование предпринимательской культуры и развитие предпринимательского потенциала. В Домодедове ВНП проходит в шестой раз. В рамках недели предпринимательства традиционно проводятся лекции от предпринимателей округа в старших классах домодедовских школ, тематические мероприятия для разных направлений бизнеса и обучающие мероприятия.