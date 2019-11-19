РИАМО - 19 ноя. На юго-западе Москвы выявили неблагополучную семью с восемью детьми в возрасте от полугода до восьми лет, которая проживает в однокомнатной квартире, сообщила РИАМО представитель пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по столице Юлия Иванова.

«Вечером 18 ноября 2019 года в однокомнатной квартире на юго-западе Москвы сотрудниками скорой помощи обнаружены малолетние дети с различными формами простудных заболеваний, мать которых отсутствовала дома несколько дней. Все дети находились под присмотром бабушки. По мнению медицинских работников, дети находились в ненадлежащих условиях проживания, о чем они проинформировали правоохранительные органы», – сказала Иванова.

По данному факту организовали доследственную проверку. Установлено, что дети проживают в неполной семье, состоящей на учете в органах системы профилактики.

«Следователи совместно с органами прокуратуры города Москвы проведут необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Также будет дана правовая оценка действиям (бездействию) работников органов системы профилактики, отвечающих за контроль условий жизни и воспитания детей в указанной семье», – отметила Иванова.