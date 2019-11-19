РИАМО - 19 ноя. Сотрудники МФЦ проинформируют горожан о капитальном ремонте поликлиник с 20 ноября, сотрудники будут приходить в специальной форме, сообщила журналистам директор центров госуслуг «Мои Документы» города Москвы Ольга Фефелова.

«Сотрудников обучили. Те из них, кто пойдут к жителям домой, сходили в те поликлиники, которые затронет капитальный ремонт. <...>. Будем приходить, раздавать книжки, лифлеты, подробно рассказывать про каждую поликлинику. Мы идем к каждому жителю рассказывать про его поликлинику – не просто про проект, а про конкретную поликлинику. <...>. Пойдем с 20 ноября к нашим жителям», – сказала Фефелова.

По ее словам, сотрудники МФЦ будут приходить как в будни – с 16:00 до 20:00, так и в выходные дни – с 11:00 до 18:00.

Сотрудники офисов «Мои Документы» будут носить отличительные знаки – белые ветровки, красные сумки и бейджи. Подтвердить полномочия специалиста можно будет по телефону городской справочной службы, заключила директор центров госуслуг.