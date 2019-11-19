РИАМО (БАЛАШИХА) - 19 ноя. Хоккейный клуб «Авангард» обыграл уфимский «Салават Юлаев» со счетом 4:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона 2019/2020 в Балашихе, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Игра прошла 18 ноября в Ледовом дворце «Арена «Балашиха» имени Ю.Е. Ляпкина. Матч посетили около 5 тысяч зрителей.

«Когда речь идет о хорошем командном матче, то я думаю, что сегодня мы были максимально близки к тому, чтобы показать именно идеальную игру. Все сработали просто потрясающе. <…> Мы показали – когда каждый выкладывается по полной – хороший результат приходит. Мы сегодня одолели замечательный клуб, очень горжусь ребятами», - сказал главный тренер команды Боб Хартли.

Он добавил, что шайбы в ворота гостей забросили Алексей Потапов, Сергей Широков, Тейлор Бек и Егор Мартынов.

Сергей Широков отметил, что команда становится еще сильнее, еще дружнее, еще сплоченнее.

«Здорово, что в последних играх одержали победы, и всем можно выразить огромную благодарность за эти три игры, особенно защитникам, которые находились много времени на льду. Мы знаем, против кого мы играли, знали, как Уфа играет в атаке. Мы старались им помогать, думаю, что получилось», - пояснил Широков.

Следующий домашний матч «Авангард» проведет 21 ноября с екатеринбургским «Автомобилистом».